Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью

Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк женился на французской модели Селии Жаунет.

"Волшебное Рождество по особой причине. Миссис и Мистер Крыховяк. Счастливого Рождества", — написал поляк в своем Twitter.

Футболист познакомился с девушкой в 2014 году, когда выступал за французский "Реймс".

С торжественным мероприятием хавбека поздравил "Локомотив".

"Наши поздравления новоиспеченной семье", — сообщается в официальном Twitter российского клуба.

29-летний Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. Всего он провел за московский клуб 63 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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