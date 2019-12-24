Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью
Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк женился на французской модели Селии Жаунет.
"Волшебное Рождество по особой причине. Миссис и Мистер Крыховяк. Счастливого Рождества", — написал поляк в своем Twitter.
Футболист познакомился с девушкой в 2014 году, когда выступал за французский "Реймс".
С торжественным мероприятием хавбека поздравил "Локомотив".
"Наши поздравления новоиспеченной семье", — сообщается в официальном Twitter российского клуба.
29-летний Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. Всего он провел за московский клуб 63 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15