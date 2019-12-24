Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью

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Крыховяк сообщил о своей свадьбе с французской моделью

Польский полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк женился на французской модели Селии Жаунет.

"Волшебное Рождество по особой причине. Миссис и Мистер Крыховяк. Счастливого Рождества", — написал поляк в своем Twitter.

Футболист познакомился с девушкой в 2014 году, когда выступал за французский "Реймс".

С торжественным мероприятием хавбека поздравил "Локомотив".

"Наши поздравления новоиспеченной семье", — сообщается в официальном Twitter российского клуба.

29-летний Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. Всего он провел за московский клуб 63 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Не дерзи,холоп!бгг

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Дмитриано Владимириано: "Выдоит бабло, потом пошлёт полякам на три русских буквы"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ждем,когда Лео объявит о свадьбе с французской моделью нетрадиционной ориентации Антуанетой Гризманновной

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Не меряй по себе, дырявый! )))))))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я по тебе отмеряю,дорогой!))))

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вафли со своей пасти вытри, а подом пидарок и думай! бггг

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