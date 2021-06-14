Крыховяк стал 3 поляком, получившым красную карточку на Евро

Фото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк стал третьим игроком национальной команды, который был удален в финальной стадии больших турниров. Сегодня футболист получил красную карточку в игре со Словакией (1:2) на Евро-2020.

Ранее у Польши удалялись вратарь Войцех Щенсны на Евро-2012 против Греции (1:1) и полузащитник Радислав Соболевский в игре ЧМ-2006 против Германии (0:1).

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