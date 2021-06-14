Крыховяк стал 3 поляком, получившым красную карточку на Евро

Теги чемпионат европыгжегож крыховякпольша

Крыховяк стал 3 поляком, получившым красную карточку на ЕвроФото: инстаграм сборной Польши/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк стал третьим игроком национальной команды, который был удален в финальной стадии больших турниров. Сегодня футболист получил красную карточку в игре со Словакией (1:2) на Евро-2020.

Ранее у Польши удалялись вратарь Войцех Щенсны на Евро-2012 против Греции (1:1) и полузащитник Радислав Соболевский в игре ЧМ-2006 против Германии (0:1).

Также не пропустите: Рэмзи сказал "Ювентусу" о желании покинуть клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Йоахим Лёв высказался перед матчем против Франции на Евро-2020

Йоахим Лёв высказался перед матчем против Франции на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов