Крыховяк в ближайшее время станет игроком "Локомотива"

Хавбек ПСЖ Гжегож Крыховяк продолжит карьеру в "Локомотиве".

Как сообщают российские СМИ, "железнодорожники" согласовали годичную аренду футболиста с правом выкупа за 10 миллионов евро.

Отмечается, что российский клуб будет выплачивать Крыховяку лишь часть его зарплаты. В ПСЖ поляк получает 5 миллионов евро в год.

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