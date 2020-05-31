Крыховяк в твиттере ярко высказался о Семине

Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк в твиттере попрощался с главным тренером Юрием Семиным.

"Помню, мы играли очень плохо против "Ростова". Мы с ним говорили, сказал ему, что я очень злой, надо изменить то, как мы играем. Он мне сказал: "Ничего страшного". И потом, когда мы обыграли "Ростов", он мне сказал: "Это было специально. Мы специально плохо играли, чтобы мы победили".

Я хотел бы сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер. Он - все победы для "Локомотива". Но самое важное, что он и хороший человек. У него почти всегда улыбка на лице. Я желаю ему удачи на новом пути", - написал футболист.

Напомним, что ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. После 22 туров "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

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