Крыховяк в твиттере ярко высказался о Семине
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк в твиттере попрощался с главным тренером Юрием Семиным.
"Помню, мы играли очень плохо против "Ростова". Мы с ним говорили, сказал ему, что я очень злой, надо изменить то, как мы играем. Он мне сказал: "Ничего страшного". И потом, когда мы обыграли "Ростов", он мне сказал: "Это было специально. Мы специально плохо играли, чтобы мы победили".
Я хотел бы сказать спасибо за эти два года. Все знают, что он очень хороший тренер. Он - все победы для "Локомотива". Но самое важное, что он и хороший человек. У него почти всегда улыбка на лице. Я желаю ему удачи на новом пути", - написал футболист.
Гжегож @GrzegKrychowiak Крыховяк: «Сёмин – хороший тренер и хороший человек» #СпасибоПалыч pic.twitter.com/4XoGwXeluV— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 31, 2020
Напомним, что ранее руководство "Локомотива" приняло решение не продлевать контракт с Семиным. Его место с 1 июня займет сербский специалист Марко Николич. После 22 туров "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.
А еще: "Локомотив" в твиттере попрощался с Семиным| http://soccernews.ru
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