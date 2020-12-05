Крыховяк вернулся в строй. У него было подозрение на коронавирус
Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк готов вернуться на поле.
Польский легионер выйдет в стартовом составе "железнодорожников" в сегодняшнем матче 17-го тура РПЛ против "Рубина".
Напомним, что 30-летний хавбек не сыграл с "Зальцбургом" в Лиге Чемпионов в прошлый вторник из-за подозрения на коронавирус.
В текущем сезоне Крыховяк провёл за "Локомотив" 18 матчей и забил 2 гола.
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