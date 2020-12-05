Крыховяк вернулся в строй. У него было подозрение на коронавирус

Теги локомотив москвагжегож крыховяккоронавирус

Крыховяк вернулся в строй. У него было подозрение на коронавирус

Полузащитник московского "Локомотива" Гжегож Крыховяк готов вернуться на поле.

Польский легионер выйдет в стартовом составе "железнодорожников" в сегодняшнем матче 17-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что 30-летний хавбек не сыграл с "Зальцбургом" в Лиге Чемпионов в прошлый вторник из-за подозрения на коронавирус.

В текущем сезоне Крыховяк провёл за "Локомотив" 18 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Зе Луиш признан лучшим игроком "Локомотива" в ноябре. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ

"Краснодар-2" деклассировал "Спартак-2", повторив рекорд ФНЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов