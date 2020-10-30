Крыховяк высказался о слухах о конфликте с главным тренером "Локо" Николичем
Хавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк высказался о том, что он покинет клуб в скором времени из-за разногласий с главным тренером Марко Николичем.
Сообщалось, что футболист продолжит карьеру в "Зените".
"Это неправда, обычные спекуляции. Я очень уважаю всех членов семьи "Локомотива", - написал футболист в инстаграме.
30-летний Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. Всего хавбек провел за "железнодорожников" 85 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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