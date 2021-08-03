Крыховяк ярко отреагировал на переход в "Краснодар"

Теги гжегож крыховяккраснодар

Крыховяк ярко отреагировал на переход в "Краснодар"

Фото: твиттер Крыховяка/Автор неизвестен

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал свой переход в "Краснодар" из московского "Локомотива".

"Новый бык в городе", — написал Крыховяк в своем твиттере.

"Краснодар" заплатил за 31-летнего полузащитника 2,5 миллиона евро. Эта сумма может увеличиться за счет бонусов. Футболист подписал с краснодарским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

Не пропустите: "Краснодар" ярко представил Крыховяка. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 августа

Главные новости дня: 2 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов