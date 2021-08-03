Крыховяк ярко отреагировал на переход в "Краснодар"

Фото: твиттер Крыховяка/Автор неизвестен

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал свой переход в "Краснодар" из московского "Локомотива".

"Новый бык в городе", — написал Крыховяк в своем твиттере.

"Краснодар" заплатил за 31-летнего полузащитника 2,5 миллиона евро. Эта сумма может увеличиться за счет бонусов. Футболист подписал с краснодарским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

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