Крыховяк ярко отреагировал на переход в "Краснодар"
Фото: твиттер Крыховяка/Автор неизвестен
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал свой переход в "Краснодар" из московского "Локомотива".
"Новый бык в городе", — написал Крыховяк в своем твиттере.
"Краснодар" заплатил за 31-летнего полузащитника 2,5 миллиона евро. Эта сумма может увеличиться за счет бонусов. Футболист подписал с краснодарским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.
Не пропустите: "Краснодар" ярко представил Крыховяка. | http://soccernews.ru
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