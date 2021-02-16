Крыховяк заявил, что у него было предложении от клуба из Германии

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Крыховяк заявил, что у него было предложении от клуба из ГерманииХавбек "Локомотива" Гжегож Крыховяк заявил, что регулярно получает запросы продолжить карьеру в европейских клубах через своего агента.

"Мой контракт с "Локомотивом" действует еще полтора года. Я пока ничего дальше не планировал. Точно скажу только, что не собираюсь заканчивать карьеру. Хочу поиграть еще пару лет", — приводит слова 31-летнего поляка SportoweFakty.

"Предложения поступают регулярно. Я никуда не тороплюсь. Все нужно взвешенно обдумать. Но и ждать последнего дня трансферного окна тоже не хочу. Выступать еще в одной лиге — это был бы интересный опыт. У меня недавно было предложение из Германии, но называть клуб я не буду", — отметил футболист.

Напомним, Крыховяк играет за "Локомотив" с 2019 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 13 миллионов евро.

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