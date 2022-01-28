Крыховяк жёстко раскритиковал экс-тренера сборной Польши Соузу
Фото сайт "Краснодара"
Полузащитник "Краснодара" Гжегож Крыховяк рассказал о своём отношении к уходу Паулу Соузы с поста главного тренера сборной Польши.
Напомним, что 51-летний португалец возглавил команду в январе 2021 года, а в конце декабря запросил расторжение контракта, выплатил денежную компенсацию и ушёл во "Фламенго".
"Соуза показал очень низкий уровень. Думаю, 80 процентов игроков сборной довольны его уходом. Нам больно только из-за того, что впереди важный матч, а самый важный человек в команде уходит, даже не попрощавшись. Это лишь доказывает его уровень", - цитирует Крыховяка TVP Sport.
Польша является соперником сборной России по стыкам отборочного турнира ЧМ-2022. Команды встретятся 24 марта в Москве.
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