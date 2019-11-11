Крыховяк, Зобнин, Азмун и Берг - в символической сборной 16-го тура РПЛ по версии Instat

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Крыховяк, Зобнин, Азмун и Берг - в символической сборной 16-го тура РПЛ по версии Instat

Пресс-служба российской Премьер-лиги опубликовала символическую сборную 16-го тура чемпионата по версии Instat.

Вратарь: Антон Шунин ("Динамо");

Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Филип Уремович ("Рубин"), Кристиан Рамирес ("Краснодар");

Полузащитники: Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Роман Зобнин ("Спартак"), Константин Кучаев (ЦСКА);

Нападающие: Максимилиан Филипп ("Динамо"), Сердар Азмун ("Зенит"), Маркус Берг ("Краснодар").

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