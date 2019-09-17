"Крылья Советов" готовы предложить контракт Мамаеву
Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков сказал, что клуб готов предложить контракт полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву. Об этом сообщает 63.RU.
Ранее сообщалось, что "Зенит" дозаявил Кокорина на сезон.
"Мы бы не отказались от такого футболиста. Он игрок хороший, в таком все клубы заинтересованы", - сказал Шашков.
Напомним, что в октябре прошлого года нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это Мамаев получил 1 год 5 месяцев колонии общего режима, Кокорины - 1 год 6 месяцев.
Сегодня, 17 сентября, футболисты вышли на свободу по условно-досрочному освобождению.
Контракт 31-летнего Мамаева с "Краснодаром" действует до 31 декабря 2019 года.
Не пропустите: "Краснодар" может продлить контракт с Мамаевым. | http://soccernews.ru
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|Локомотив Москва
|8
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|7
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|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
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|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4