"Крылья Советов" решили продлить карантин для команды до 7 апреля

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"Крылья Советов" решили продлить карантин для команды до 7 апреля

Руководители "Крыльев Советов" решили продлить карантин для команды, передает пресс-служба клуба.

Таким образом, команда вернется к тренировкам 7 апреля. РПЛ приостановлена до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.

Клуб решил перенести возобновление занятий из-за усугубившейся ситуацией с Covid-19. Все футболисты тренируются дома по индивидуальной программе.

По последним данным, число заразившихся Covid-19 во всем мире составляет 537 881 человек, 24 149 скончались, 124 612 - выздоровели. В России общее количество зараженных достигло 1036.

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