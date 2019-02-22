"Крылья" объявили о завершении трансферной компании

"Крылья Советов" объявили о закрытии трансферной кампании. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

За это время к команде присоединились Александр Самедов, Роман Шишкин, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе. Кроме того, "Крылья" продлили контракт с капитаном команды Сергеем Корниленко.

А покинули самарцев Жозе Надсон, Евгений Башкиров, Олег Ланин, Алан Чочиев, Йоан Молло и Александр Соболев.

"Крылья Советов" располагается на 13 месте турнирной таблицы, имея в активе 17 баллов.

Не пропустите: Защитник "Уфы" станет игроком московского клуба| http://soccernews.ru