"Крылья" объявили о завершении трансферной компании

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"Крылья" объявили о завершении трансферной компании

"Крылья Советов" объявили о закрытии трансферной кампании. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

За это время к команде присоединились Александр СамедовРоман ШишкинМаксим КарповАнтон ЗиньковскийАртем Тимофеев и Джано Ананидзе. Кроме того, "Крылья" продлили контракт с капитаном команды Сергеем Корниленко.

А покинули самарцев Жозе НадсонЕвгений БашкировОлег ЛанинАлан ЧочиевЙоан Молло и Александр Соболев

"Крылья Советов" располагается на 13 месте турнирной таблицы, имея в активе 17 баллов.

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