"Крылья" обыграли "Урал" в РПЛ
Фото: твиттер "Крыльев"\Автор неизвестен
"Крылья Советов" обыграли "Урал" в матче 24-го тура РПЛ.
"Урал" - "Крылья" - 0:1
Гол: Зиньковский, 53 - 0:1.
"Урал" - Помазун, Магомадов, Герасимов, Гогличидзе, Мамин, Гаджимурадов (Железнов, 77), Колесниченко (Мишкич, 59), Егорычев (Юшин, 85), Шатов (Евсеев, 85), Аугустыняк (Подберезкин, 85), Бикфалви.
"Крылья" - Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Ежов (Липовой, 86), Фернандо, Зиньковский (Пиняев, 73), Коваленко (Якуба, 73), Сарвели (Витюгов, 80), Глушенков (Цыпченко, 73).
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