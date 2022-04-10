"Крылья" обыграли "Урал" в РПЛ

Фото: твиттер "Крыльев"\Автор неизвестен

"Крылья Советов" обыграли "Урал" в матче 24-го тура РПЛ.

"Урал" - "Крылья" - 0:1

Гол: Зиньковский, 53 - 0:1.

"Урал" - Помазун, Магомадов, Герасимов, Гогличидзе, Мамин, Гаджимурадов (Железнов, 77), Колесниченко (Мишкич, 59), Егорычев (Юшин, 85), Шатов (Евсеев, 85), Аугустыняк (Подберезкин, 85), Бикфалви.

"Крылья" - Ломаев, Бейл, Солдатенков, Гапонов, Горшков, Ежов (Липовой, 86), Фернандо, Зиньковский (Пиняев, 73), Коваленко (Якуба, 73), Сарвели (Витюгов, 80), Глушенков (Цыпченко, 73).

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