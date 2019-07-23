"Крылья Советов" анонсировали подписание Гацкана

Молдавский хавбек Александр Гацкан продолжит карьеру в "Крыльях Советов".

"Гацкан находится в расположении клуба, сегодня будет заключено соглашение", - говорится в заявлении "Крыльев Советов".

Напомним, что ранее Гацкан покинул "Ростов", за который выступал с 2008 года. В составе клуба он сыграл 314 матчей, в которых отметился 24 забитыми мячами.

Ранее интерес к футболисту также проявляли "Рубин" и "Сочи".

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