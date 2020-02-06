"Крылья Советов" арендовали хавбека "Зенита"
"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о переходе полузащитника "Зенита" Сергея Иванова.
Самарский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.
Хавбек находился в "Крыльях" на просмотре и сумел впечатлить тренерский штаб. Новичок команды выбрал 30-й игровой номер.
Иванов - воспитанник "Зенита". За основу "сине-бело-голубых" провёл 1 матч. Его рыночная стоимость - 200 тысяч евро.
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|Команда
|М
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|2
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|19
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|3
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|4
|ЦСКА Москва
|19
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|Арсенал Тула
|19
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|7
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|Динамо Москва
|19
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|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
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|21
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|Ахмат
|19
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|18
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|19
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|Сочи
|18
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