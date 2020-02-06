"Крылья Советов" арендовали хавбека "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургкрылья советовсергей ивановтрансферы

"Крылья Советов" арендовали хавбека "Зенита"

"Крылья Советов" на своём официальном сайте объявили о переходе полузащитника "Зенита" Сергея Иванова.

Самарский клуб арендовал 23-летнего футболиста до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Хавбек находился в "Крыльях" на просмотре и сумел впечатлить тренерский штаб. Новичок команды выбрал 30-й игровой номер.

Иванов - воспитанник "Зенита". За основу "сине-бело-голубых" провёл 1 матч. Его рыночная стоимость - 200 тысяч евро.

Не пропустите: "Крылья Советов" объявили о подписании контракта со словенцем Поповичем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин"

Слуцкий обсудил с Кокориным возможный переход в "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов