"Крылья Советов" арендовали защитника "Сочи"
Фото твиттер "Крыльев Советов"
"Крылья Советов" объявили о переходе центрального защитника "Сочи" Матео Барача.
Самарский клуб взял в аренду 27-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.
Хорват выбрал себе в новой команде 44-й игровой номер.
Барач выступает за "Сочи" с лета 2021 года, сыграл 14 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
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