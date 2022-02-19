"Крылья Советов" арендовали защитника "Сочи"

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"Крылья Советов" объявили о переходе центрального защитника "Сочи" Матео Барача.

Самарский клуб взял в аренду 27-летнего футболиста с опцией последующего выкупа.

Хорват выбрал себе в новой команде 44-й игровой номер.

Барач выступает за "Сочи" с лета 2021 года, сыграл 14 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.

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