"Крылья Советов" близки к покупке Бейла

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Правый защитник "Эммена" Гленн Бейл, вероятно, продолжит карьеру в России, сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, о трансфере 26-летнего футболиста практически договорились "Крылья Советов".

Самарский клуб заплатит за голландца 200 тысяч евро и заключит с ним долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне Бейл сыграл за "Эммен" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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