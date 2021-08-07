"Крылья Советов" близки к покупке Бейла
Фото твиттер RTV Drenthe Sport
Правый защитник "Эммена" Гленн Бейл, вероятно, продолжит карьеру в России, сообщает Voetbal Primeur.
По информации источника, о трансфере 26-летнего футболиста практически договорились "Крылья Советов".
Самарский клуб заплатит за голландца 200 тысяч евро и заключит с ним долгосрочный контракт.
В прошлом сезоне Бейл сыграл за "Эммен" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.
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