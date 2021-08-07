"Крылья Советов" близки к покупке Бейла

Теги крылья советовэмментрансферыгленн бейл

"Крылья Советов" близки к покупке Бейла

Фото твиттер RTV Drenthe Sport

Правый защитник "Эммена" Гленн Бейл, вероятно, продолжит карьеру в России, сообщает Voetbal Primeur.

По информации источника, о трансфере 26-летнего футболиста практически договорились "Крылья Советов".

Самарский клуб заплатит за голландца 200 тысяч евро и заключит с ним долгосрочный контракт.

В прошлом сезоне Бейл сыграл за "Эммен" 34 матча, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: "Крылья Советов" прокомментировали интерес "Рубина" к Зиньковскому. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

"Динамо" вырвало победу у ЦСКА в центральном матче 3-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов