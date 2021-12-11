"Крылья Советов" добыли домашнюю победу над "Рубином" в 18-м туре РПЛ

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В рамках 18-го тура чемпионата России "Крылья Советов" на своём поле взяли верх над казанским "Рубином".

Самарцы выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Ивана Сергеева и Сергея Пиняева.

"Крылья Советов" – "Рубин" - 2:0

Голы: 1:0 – 62 Сергеев, 2:0 – 85 Пиняев.

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Бегич, Ежов (Якуба, 90), Иванисеня (Витюгов, 90), Горшков (Чернов, 82), Зиньковский (Пиняев, 79), Пруцев, Сергеев, Сарвели (Глушенков, 79).

"Рубин": Дюпин, Зотов, Уремович (Мусаев, 83), Тальби, Бакаев, Зуев, Кварацхелия, Дрейер, Хакшабанович, Абильгор, Онугха (Деспотович, 46).

"Крылья", набрав три очка, поднялись на шестое место в таблице РПЛ, а "Рубин" остался на десятой строчке.

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