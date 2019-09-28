"Крылья Советов" дома обыграли "Тамбов"

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"Крылья Советов" дома обыграли "Тамбов"

В рамках 11-го тура РПЛ "Крылья Советов" на своём поле взяли верх над "Тамбовом".

Самарцы победили благодаря двум голам после перерыва - отличились Александр Соболев и Максим Канунников.

"Крылья Советов" - "Тамбов" - 2:0

Голы: Соболев, 73 (пенальти) - 1:0, Канунников, 74 - 2:0.

"Крылья Советов": Рыжиков, Карпов, Чернов, Анюков, Комбаров, Гацкан (Радоньич, 67), Зиньковский, Кабутов (Канунников, 68), Антон (Тимофеев, 81), Мияйлович, Соболев.

"Тамбов": Шелия, Грицаенко, Таказов, Ойеволе, Тетрашвили, Мелкадзе, Костюков (Аппаев, 80), Осипенко (Чернышов, 80), Карасев, Рыбин (Килин, 46), Обухов.

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