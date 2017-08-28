"Крылья Советов", "Енисей" и "Динамо" СПб побеждают в матчах ФНЛ

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"Крылья Советов", "Енисей" и "Динамо" СПб побеждают в матчах ФНЛ

Завершились матчи 10-го тура чемпионата России в первом дивизионе (ФНЛ). Лидирующее трио в лице "Крыльев Советов", "Енисея" и санкт-петербургского "Динамо" дружно выиграло свои матчи. Также стоит отметить победы "Шинника" и "Спартака-2".

"Луч-Энергия" - "Тамбов" - 0:0 

"Химки" - "Динамо" СПб - 0:1 (0:0)
Гол: Коротаев, 79 - 0:1

"Томь" - "Тюмень" - 0:0 

"Олимпиец" - "Оренбург" - 0:1 (0:1)
Гол: Кулик, 40 - 0:1

"Ротор" - "Балтика" - 0:1 (0:0)
Гол: Касьян, 54 - 0:1

"Авангард" - "Зенит-2" - 1:1 (1:0)
Голы: Альшин, 40 - 1:0, Панюков, 49 - 1:1

"Факел" - "Енисей" - 1:3 (1:0)
Голы: Семенов, 29 - 1:0, Козлов, 53 - 1:1, Козлов, 63 - 1:2, Новиков, 83 - 1:3

"Волгарь" - "Шинник" - 0:1 (0:0)
Гол: Щадин, 51 - 0:1

"Крылья Советов" - "Сибирь" - 3:0 (1:0)
Голы: Самодин, 11 - 1:0, Таранов, 72 - 2:0, Алиев, 90 - 3:0

"Кубань" - "Спартак-2" - 2:3 (1:0)
Голы: Алейник, 18 - 1:0, Сакала, 47 - 1:1, Бугаев, 51 - 2:1, Рассказов, 53 - 2:2, Сакала, 90 - 2:3

Положение лидеров: Крылья Советов - 25, Енисей - 24, Динамо СПб - 22, Шинник - 20, Тамбов - 19... | http://soccernews.ru

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