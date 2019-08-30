"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ

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"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ

В рамках 8-го тура РПЛ "Крылья Советов" сыграли вничью с "Динамо".

Теперь "Крылья Советов" занимают 12-е место, а "Динамо" - 11-е.

"Крылья Советов" - "Динамо" 0:0

"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Тимофеев, Гацкан (Радоньич, 85), Кабутов (Зиньковский, 74), Антон (Мияйлович, 80), Канунников, Соболев.

"Динамо": Лещук, Евгеньев, Шуньич, Паршивлюк, Рауш, Каборе, Юсупов, Жоаозиньо, Грулев (Панченко, 78), Н`Жи (Шиманьски, 63), Филипп.

Предупреждения: Каборе (27), Рауш (41), Филипп (58), Мияйлович (90).       

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