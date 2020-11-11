"Крылья Советов" и "Краснодар-2" обменялись голами в матче ФНЛ

"Крылья Советов" и "Краснодар-2" разошлись миром в матче 21-го тура ФНЛ.

В составе хозяев голом отметился Максим Кутовой, Вячеслав Литвинов забил в свои ворота

"Краснодар-2" - "Крылья Советов" - 1:1

Голы: Кутовой, 38 - 1:0, Литвинов, 40 (аг) - 1:1

После 21 тура ФНЛ "Крылья" расположились на 2 месте в турнирной таблице, "Краснодар-2" занимает 14 строчку.

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