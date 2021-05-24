"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально вошли в РПЛ
Общее собрание РПЛ сегодня утвердило вступление в лигу двух новых участников.
В состав Премьер-лиги вошли "Крылья Советов" и "Нижний Новгород", которые заменят вылетевшие "Ротор" и "Тамбов".
Напомним, что самарцы получили путёвку в высший дивизион по спортивному принципу, выиграв розыгрыш ФНЛ 2020/21.
Что касается нижегородцев, то они финишировали только третьими, но повышение в классе досталось им вместо "Оренбурга", который провалил лицензирование.
Не пропустите: Сандро Шварц поделился мнением об РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Артем Дзюба отреагировал на критику "Ахмата" за свои слова о Грозном
-
1
Роналду - лучший игрок "Ювентуса" по итогам сезона
-
Де Дзерби высказался о возможном назначении в "Шахтер"
-
1
Роналду в 9 сезонах обгонял Месси по голам в чемпионате
-
Луис Энрике объяснил отсутствие игроков "Реала" в заявке сборной Испании на Евро-2020
-
УЕФА представил трофей Лиги Конференций
-
Стало известно место проведения матча за Суперкубок России в 2021 году
-
1
Роналду призвал хейтеров замолчать
-
РПЛ назвала номинантов на звание лучшего игрока и тренера лиги в мае
-
Игроки "Реала" не попали в заявку сборной Испании на Евро-2020
-
"Тоттенхэм" представил новую домашнюю форму
-
Азар намерен вернуться в "Челси"
-
"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально вошли в РПЛ
-
Суарес определился со своим будущим в "Атлетико"
-
Два топ-клуба РПЛ поспорят за польского защитника Вишневски
-
1
Роналду - первый игрок, ставший лучшим бомбардиром в трёх топ-лигах Европы
-
Президент ПСЖ высказался о будущем Мбаппе
-
"Милан" побил рекорд "Интера" в Серии А
-
1
Левандовски впервые в карьере стал обладателем "Золотой бутсы"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Аякса"