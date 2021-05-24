"Крылья Советов" и "Нижний Новгород" официально вошли в РПЛ

Общее собрание РПЛ сегодня утвердило вступление в лигу двух новых участников.

В состав Премьер-лиги вошли "Крылья Советов" и "Нижний Новгород", которые заменят вылетевшие "Ротор" и "Тамбов".

Напомним, что самарцы получили путёвку в высший дивизион по спортивному принципу, выиграв розыгрыш ФНЛ 2020/21.

Что касается нижегородцев, то они финишировали только третьими, но повышение в классе досталось им вместо "Оренбурга", который провалил лицензирование.

Не пропустите: Сандро Шварц поделился мнением об РПЛ. | http://soccernews.ru