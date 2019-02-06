"Крылья Советов" и "Партизан" не выявили победителя

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"Крылья Советов" и "Партизан" не выявили победителя

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Партизаном" в товарищеский матче. Встреча проходила в Турции.

"Крылья Советов" - "Партизан" - 0:0

"Крылья Советов": Рыжиков, Шишкин, Денисов, Чичерин, Самарджич, Рохель, Самедов (Зиньковский, 81), Ананидзе (Киселев, 75), Тимофеев, Канунников, Шейдаев (Вучичевич, 75).

"Партизан": Кляйич, Вуличевич, Остойич, Павлович, Смилянич, Джерлек, Шехович, Энаке, Тошич, Урошевич, Георгиевич.

"Крылья Советов" занимают 13 место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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