"Крылья Советов" и "Ростов" разошлись миром в матче РПЛ

"Крылья Советов" и "Ростов" не выявили победителя в матче 26-го тура чемпионата России.

Отметим, у обеих команд по ходу матча удалили по футболисту.

"Крылья Советов" - "Ростов" - 0:0

"Крылья Советов": Фролов, Полуяхтов, Чичерин, Лысцов, Н.Чернов, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Смирнов, 80), Тимофеев, Глушенков (Попович, 68), Радонич (Зиньковский, 54).

"Ростов": Песьяков, Е.Чернов, Чистяков (Ведерников, 32), Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Попов (Глебов, 86), Ионов (Долгов, 86), Байрамян, Норманн, Прошляков (Еременко, 70).

"Крылья Советов" с 24 баллами все еще располагаются в зоне вылета. "Ростов" с 43 очками остался на 4 месте.

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