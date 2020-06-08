"Крылья Советов" и "Рубин" действительно провели тайный товарищеский матч

Представители "Крыльев Советов" прокомментировали информацию о том, что команда провела товарищеский матч с "Рубином" Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

Ранее сообщалось, что клубы провели встречу втайне от властей.

" В "Крыльях Советов" считают, что футбольная встреча проводилась легальным образом. Обычный тренировочный матч. Есть официальные матчи, есть тренировочные", - заявили в пресс-службе самарцев.

Ранее в РФС отреагировали на новость, что клубы РПЛ провели контрольные матчи без их разрешения.

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