"Крылья Советов" и "Рубин" закончили ничьей в матче РПЛ
"Крылья Советов" и "Рубин" (0:0) сыграли вничью в 15-м туре чемпионата России.
"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:0
"Крылья Советов": Рыжиков, Полуяхтов, Карпов, Чернов, Комбаров (Гынсарь, 73), Кабутов, Тимофеев, Гацкан, Зиньковский (Радонич, 77), Канунников, Соболев.
"Рубин": Дюпин, Денисов, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев (Кварацхелия, 82), Иг.Коновалов, Зуев, Подберезкин (Могилевец, 71), Давиташвили (Марков, 89), Кьяртанссон.
Предупреждения: Поярков, 7. Чернов, 18. Иг.Коновалов, 46. Ташаев, 61. Гацкан, 72. Тимофеев, 90+5. Кварацхелия, 90+5.
"Крылья" после 15 туров РПЛ занимают 6 место, имея в активе 18 баллов. У "Рубина" - 17 очков и 11 позиция в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|15
|33
|2
|Ростов
|15
|30
|3
|Локомотив Москва
|15
|30
|4
|Краснодар
|15
|29
|5
|ЦСКА Москва
|15
|27
|6
|Крылья Советов
|15
|18
|7
|Оренбург
|15
|18
|8
|Урал
|15
|18
|9
|Спартак Москва
|14
|18
|10
|Уфа
|15
|17
|11
|Рубин
|15
|17
|12
|Арсенал Тула
|14
|16
|13
|Динамо Москва
|15
|15
|14
|Тамбов
|15
|14
|15
|Ахмат
|15
|14
|16
|Сочи
|15
|13