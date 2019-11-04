"Крылья Советов" и "Рубин" закончили ничьей в матче РПЛ

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"Крылья Советов" и "Рубин" закончили ничьей в матче РПЛ

"Крылья Советов" и "Рубин" (0:0) сыграли вничью в 15-м туре чемпионата России.

"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:0

"Крылья Советов": Рыжиков, Полуяхтов, Карпов, Чернов, Комбаров (Гынсарь, 73), Кабутов, Тимофеев, Гацкан, Зиньковский (Радонич, 77), Канунников, Соболев.

"Рубин": Дюпин, Денисов, Уремович, Сорокин, Поярков, Ташаев (Кварацхелия, 82), Иг.Коновалов, Зуев, Подберезкин (Могилевец, 71), Давиташвили (Марков, 89), Кьяртанссон.

Предупреждения: Поярков, 7. Чернов, 18. Иг.Коновалов, 46. Ташаев, 61. Гацкан, 72. Тимофеев, 90+5. Кварацхелия, 90+5.

"Крылья" после 15 туров РПЛ занимают 6 место, имея в активе 18 баллов. У "Рубина" - 17 очков и 11 позиция в турнирной таблице.

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