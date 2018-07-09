"Крылья Советов" интересуются игроком итальянского клуба

"Крылья Советов" проявляют интерес к французскому защитнику "Беневенто" Жан-Клоду Биллонгу, сообщает Tutto Salernitana.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Коньяспора".

24-летний Биллонг перешел в "Беневенто" в январе 2018 года и провел 5 матчей в Серии А.

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