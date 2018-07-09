"Крылья Советов" интересуются игроком итальянского клуба

Теги крылья советовбеневентожан-клод биллонг

"Крылья Советов" интересуются игроком итальянского клуба

"Крылья Советов" проявляют интерес к французскому защитнику "Беневенто" Жан-Клоду Биллонгу, сообщает Tutto Salernitana.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также он входит в сферу интересов "Коньяспора".

24-летний Биллонг перешел в "Беневенто" в январе 2018 года и провел 5 матчей в Серии А.

Не пропустите: Агент оценил вероятность перехода Вендела в ЦСКА. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 9 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов