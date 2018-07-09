"Крылья Советов" интересуются защитником "Беневенто" Жан-Клодом Биллонгом.

По данным Tutto Salernitana, 24-летний игрок также имеет предложение от турецкого "Коньяспора".

Биллонг сыграл в "Беневенто" один сезон. На его счету пять матчей.

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