"Крылья Советов" интересуются защитником "Беневенто"

Теги беневентокрылья советов

"Крылья Советов" интересуются защитником "Беневенто""Крылья Советов" интересуются защитником "Беневенто" Жан-Клодом Биллонгом.

По данным Tutto Salernitana, 24-летний игрок также имеет предложение от турецкого "Коньяспора". 

Биллонг сыграл в "Беневенто" один сезон. На его счету пять матчей. 

Читайте: Защитник сборной России может продолжить карьеру в "Интере" | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 9 июля

Главные новости дня: 9 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов