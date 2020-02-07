"Крылья Советов" интересуются защитником "Динамо" Морозовым

Защитник "Динамо" Григорий Морозов может продолжить карьеру в "Крыльях Советов". Об этом сообщает "Чемпионат".



В нынешнем сезоне футболист участвовал в 14 матчах, отметившись 1 голом. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость - 1,8 миллиона евро.



"Динамо" в турнирной таблице РПЛ располагается на 8 месте, "Крылья" занимают 15 позицию.



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