"Крылья Советов" интересуются защитником "Локомотива"

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"Крылья Советов" интересуются защитником "Локомотива"

Защитник "Локомотива" Михаил Лысов попал в сферу интересов "Крыльев Советов".

Сообщается, что "железнодорожники" согласны отпустить 21-летнего игрока в аренду до конца сезона без возможности выкупа.

Отмечается, что данный условия не устраивают самарский клуб и они намерены продолжить переговоры.

В этом сезоне Лысов принял участие всего в одной игре "Локомотива" в чемпионате.

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