"Крылья Советов", "Кубань" и "Спартак-2" побеждают. ФНЛ, 1-й тур
Стартовал чемпионат России в первом дивизионе (ФНЛ). В первом туре стоит отметить победы "Кубани", "Шинника" и "Крыльев Советов".
"Томь" - "Кубань" - 1:4 (1:3)
Голы: Лобкарев, 7 - 0:1, Марков, 10 - 0:2, Соболев, 17 - 1:2, Обухов, 45 (с пенальти) - 1:3, Марков, 63 - 1:4
"Сибирь" - "Спартак-2" - 1:2 (1:2)
Голы: Руденко, 6 - 0:1, Самбу, 35 - 0:2, Цховребов, 39 - 1:2
"Шинник" - "Зенит-2" - 2:1 (2:0)
Голы: Безлихотнов, 27 - 1:0, Чистяков, 44 - 2:0, Сиротов, 53 - 2:1
"Динамо" СПб - "Енисей" - 2:1 (0:0)
Голы: Чернышов, 47 - 1:0, Малоян, 66 - 1:1, Коротаев, 90 - 2:1
"Тюмень" - "Балтика" - 1:2 (0:1)
Голы: Себаи, 3 - 0:1, Касьян, 61 - 0:2, Рябокобыленко, 77 - 1:2
"Химки" - "Ротор" - 3:0 (2:0)
Голы: Кузьмичев, 12 - 1:0, Дворников, 35 - 2:0, Малания, 90 - 3:0
"Олимпиец" - "Авангард" - 2:2 (1:2)
Голы: Дашаев, 15 - 0:1, Петров, 25 - 0:2, Хайруллов, 45 - 1:2, Аюпов, 87 - 2:2
"Оренбург" - "Тамбов" - 2:1 (2:1)
Голы: Горбатюк, 7 - 0:1, Дюриш, 26 - 1:1, Георгиев, 36 (с пенальти) - 2:1
"Крылья Советов" - "Луч-Энергия" - 2:0 (1:0)
Голы: Самодин, 33 - 1:0, Ятченко, 72 (с пенальти) - 2:0
"Волгарь" - "Факел" - 0:0 | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14