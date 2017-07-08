"Крылья Советов", "Кубань" и "Спартак-2" побеждают. ФНЛ, 1-й тур

Теги шинник ярославльфакелкрылья советов

"Крылья Советов", "Кубань" и "Спартак-2" побеждают. ФНЛ, 1-й тур

Стартовал чемпионат России в первом дивизионе (ФНЛ). В первом туре стоит отметить победы "Кубани", "Шинника" и "Крыльев Советов".

"Томь" - "Кубань" - 1:4 (1:3)
Голы: Лобкарев, 7 - 0:1, Марков, 10 - 0:2, Соболев, 17 - 1:2, Обухов, 45 (с пенальти) - 1:3, Марков, 63 - 1:4

"Сибирь" - "Спартак-2" - 1:2 (1:2)
Голы: Руденко, 6 - 0:1, Самбу, 35 - 0:2, Цховребов, 39 - 1:2

"Шинник" - "Зенит-2" - 2:1 (2:0)
Голы: Безлихотнов, 27 - 1:0, Чистяков, 44 - 2:0, Сиротов, 53 - 2:1

"Динамо" СПб - "Енисей" - 2:1 (0:0)
Голы: Чернышов, 47 - 1:0, Малоян, 66 - 1:1, Коротаев, 90 - 2:1

"Тюмень" - "Балтика" - 1:2 (0:1)
Голы: Себаи, 3 - 0:1, Касьян, 61 - 0:2, Рябокобыленко, 77 - 1:2

"Химки" - "Ротор" - 3:0 (2:0)
Голы: Кузьмичев, 12 - 1:0, Дворников, 35 - 2:0, Малания, 90 - 3:0

"Олимпиец" - "Авангард" - 2:2 (1:2)
Голы: Дашаев, 15 - 0:1, Петров, 25 - 0:2, Хайруллов, 45 - 1:2, Аюпов, 87 - 2:2

"Оренбург" - "Тамбов" - 2:1 (2:1)
Голы: Горбатюк, 7 - 0:1, Дюриш, 26 - 1:1, Георгиев, 36 (с пенальти) - 2:1

"Крылья Советов" - "Луч-Энергия" - 2:0 (1:0)
Голы: Самодин, 33 - 1:0, Ятченко, 72 (с пенальти) - 2:0

"Волгарь" - "Факел" - 0:0 | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Спартак Москва 30 69
2 ЦСКА Москва 30 62
3 Зенит Санкт-Петербург 30 61
4 Краснодар 30 49
5 Терек Грозный 30 48
6 Ростов 30 48
7 Уфа 30 43
8 Локомотив Москва 30 42
9 Рубин 30 38
10 Амкар 30 35
11 Урал 30 30
12 Анжи 30 30
13 Оренбург 30 30
14 Арсенал Тула 30 28
15 Крылья Советов 30 28
16 Томь 30 14
Полная таблица

топ-5 тегов