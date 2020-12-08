"Крылья Советов" могут арендовать игрока у "Спартака"

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"Крылья Советов" могут арендовать игрока у "Спартака"Генеральный директор "Крыльев Советов" Евгений Калакуцкий прокомментировал о возможной аренде полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова.

"По Глушенкову пока нечего конкретного сказать не могу. Межсезонье только началось, предстоят три долгих месяца без футбола, поэтому есть время думать.

Пока не принят бюджет. Не у лиги, не у клубов. Будем думать о пополнениях, это отдельная и очень глубокая тема", – приводит слова Калакуцкого "Спорт-Экспресс".

Недавно Глушенков вернулся к тренировкам на поле после разрыва крестообразных связок.

Хавбек уже выступал за "Крылья Советов" во второй части чемпионата России-2019/20, забив 3 мяча в 10 матчах. За "Спартак" в этом сезоне он провел 5 игр и не отметился результативными действиями.

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