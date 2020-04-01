"Крылья Советов" могут быть ликвидированы в ближайшее время

Теги крылья советов

"Крылья Советов" могут быть ликвидированы в ближайшее время
Самарские "Крылья Советов" в ближайшее время могут прекратить существование, сообщает 63.ru.

По сведениям издания, в данный момент клуб находится на грани ликвидации из-за долгов. 

"Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут", - сообщили аудиторы из счетной палаты.

Долги клуба на протяжении четырех лет превышают стоимость всего имущества клуба. 

После 22 туров "Крылья Советов" находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Главный тренер "Луча" сомневается, что команда сможет доиграть сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

УЕФА может провести финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы без зрителей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов