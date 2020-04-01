"Крылья Советов" могут быть ликвидированы в ближайшее время



Самарские "Крылья Советов" в ближайшее время могут прекратить существование, сообщает 63.ru.

По сведениям издания, в данный момент клуб находится на грани ликвидации из-за долгов.

"Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут", - сообщили аудиторы из счетной палаты.

Долги клуба на протяжении четырех лет превышают стоимость всего имущества клуба.

После 22 туров "Крылья Советов" находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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