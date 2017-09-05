"Крылья Советов" могут подписать хавбека "Газиантепспора"
Полузащитник "Газиантепспора" Сергей Кисляк может перейти в "Крылья Советов", сообщают российские СМИ.
30-летний белорус пытается через ФИФА расторгнуть контракт с турецким клубом из-за невыполнения финансовых обязательств. После того, как футболист получит статус свободного агента, он намерен вернуться в Россию, где ранее выступал за "Рубин" и "Краснодар".
Стоит отметить, что к Кисляку также проявляет интерес минское "Динамо".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|38
|87
|2
|Тосно
|38
|75
|3
|Енисей Красноярск
|38
|63
|4
|СКА Хабаровск
|38
|59
|5
|Tambov
|38
|57
|6
|Спартак Москва II
|38
|56
|7
|Кубань
|38
|55
|8
|Шинник Ярославль
|38
|54
|9
|Тюмень
|38
|53
|10
|Факел
|38
|53
|11
|Химки
|38
|49
|12
|Волгарь-Газпром
|38
|45
|13
|Zenit St. Petersburg II
|38
|43
|14
|Балтика
|38
|42
|15
|Сибирь Новосибирск
|38
|42
|16
|Луч Владивосток
|38
|42
|17
|Мордовия Саранск
|38
|40
|18
|Сокол
|38
|39
|19
|Спартак Нальчик
|38
|38
|20
|Нефтехимик
|38
|27