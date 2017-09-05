"Крылья Советов" могут подписать хавбека "Газиантепспора"

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"Крылья Советов" могут подписать хавбека "Газиантепспора"

Полузащитник "Газиантепспора" Сергей Кисляк может перейти в "Крылья Советов", сообщают российские СМИ.

30-летний белорус пытается через ФИФА расторгнуть контракт с турецким клубом из-за невыполнения финансовых обязательств. После того, как футболист получит статус свободного агента, он намерен вернуться в Россию, где ранее выступал за "Рубин" и "Краснодар".

Стоит отметить, что к Кисляку также проявляет интерес минское "Динамо".

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