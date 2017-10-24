"Крылья Советов" могут уволить Тихонова
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов в ближайшее время может покинуть свой пост, сообщают российские СМИ.
Источники утверждают, что наставник якобы потерял контроль над командой. Кроме того, руководство самарского клуба изначально хотело пригласить другого тренера.
Стоит отметить, что по итогам 19 туров "Крылья Советов" занимают второе место в турнирной таблице ФНЛ, имея в своём активе 38 очков.
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