"Крылья Советов" на выезде переиграли "Оренбург"

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"Крылья Советов" на выезде переиграли "Оренбург"

В рамках 13-го тура РПЛ "Оренбург" проиграл "Крыльям Советов".

Благодаря победе самарский клуб поднялся на шестое место, а "Оренбург" остается на 12-м.

"Оренбург" - "Крылья Советов" 0:1

Гол: Антон, 18 - 0:1

"Оренбург": Климович, Радакович, Терехов, Малых, Шахов (Фамейе, 89), Мишкич, Рикарду Алвеш, Аюпов, Рогич (Кулишев, 76), Деспотович, Чуканов.

"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Антон (Кабутов, 71), Мияйлович, Зиньковский (Голенков, 83), Канунников, Соболев (Тимофеев, 90).

Предупреждения: Канунников (27), Рогич (45), Рикарду Алвеш (56), Антон (63), Рыжиков (89), Аюпов (90).

Удаление: Анюков (90).

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