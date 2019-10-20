"Крылья Советов" на выезде переиграли "Оренбург"
В рамках 13-го тура РПЛ "Оренбург" проиграл "Крыльям Советов".
Благодаря победе самарский клуб поднялся на шестое место, а "Оренбург" остается на 12-м.
"Оренбург" - "Крылья Советов" 0:1
Гол: Антон, 18 - 0:1
"Оренбург": Климович, Радакович, Терехов, Малых, Шахов (Фамейе, 89), Мишкич, Рикарду Алвеш, Аюпов, Рогич (Кулишев, 76), Деспотович, Чуканов.
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков, Чернов, Карпов, Комбаров, Гацкан, Антон (Кабутов, 71), Мияйлович, Зиньковский (Голенков, 83), Канунников, Соболев (Тимофеев, 90).
Предупреждения: Канунников (27), Рогич (45), Рикарду Алвеш (56), Антон (63), Рыжиков (89), Аюпов (90).
Удаление: Анюков (90).
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|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|13
|29
|3
|Ростов
|13
|26
|4
|Краснодар
|12
|26
|5
|ЦСКА Москва
|12
|25
|6
|Урал
|13
|17
|7
|Крылья Советов
|13
|17
|8
|Рубин
|13
|15
|9
|Спартак Москва
|13
|15
|10
|Уфа
|12
|15
|11
|Арсенал Тула
|12
|14
|12
|Оренбург
|13
|14
|13
|Сочи
|12
|12
|14
|Ахмат
|13
|12
|15
|Динамо Москва
|12
|10
|16
|Тамбов
|13
|8