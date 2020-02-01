"Крылья Советов" нацелились на вратаря "Зенита"

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"Крылья Советов" нацелились на вратаря "Зенита"

"Крылья Советов" продолжают искать нового голкипера, сообщают российские СМИ.

Очередной целью самарского клуба стал страж ворот "Зенита" Максим Рудаков.

"Крылья" заинтересованы в аренде 24-летнего футболиста до конца сезона 2020/21.

Рыночная стоимость Рудакова – 300 тысяч евро. До января он выступал за финский ХИК, сыграл 77 матчей и пропустил 75 голов.

Не пропустите: ЦСКА объявил о трансфере защитника "Крыльев Советов". | http://soccernews.ru
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