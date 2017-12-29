"Крылья Советов" нацелились на защитника "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургалександр анюковкрылья советов

"Крылья Советов" нацелились на защитника "Зенита"

Защитник "Зенита" Александр Анюков попал в сферу интересов "Крыльев Советов".

Как сообщают российские СМИ, переговоры уже ведутся, однако вероятность трансфера составляет 50%.

Ранее Геннадий Орлов заявлял, что Анюковым интересуются два клуба, название которых он не уточнил.

Читайте также: "Крылья Советов" подписали форварда Соболева. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов