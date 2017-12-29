"Крылья Советов" нацелились на защитника "Зенита"

Защитник "Зенита" Александр Анюков попал в сферу интересов "Крыльев Советов".

Как сообщают российские СМИ, переговоры уже ведутся, однако вероятность трансфера составляет 50%.

Ранее Геннадий Орлов заявлял, что Анюковым интересуются два клуба, название которых он не уточнил.

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