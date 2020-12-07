"Крылья Советов" намерены арендовать хавбека "Спартака"
Полузащитник московского "Спартака" Максим Глушенков может провести вторую часть текущего сезона в "Крыльях Советов".
По информации "Матч ТВ", самарский клуб изучает вариант с арендой 21-летнего футболиста, который восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена.
В "Крыльях" рассчитывают, что хавбек вернётся в строй не позднее начала апреля и сможет помочь команде побороться за выход в РПЛ.
Глушенков уже выступал за "Крылья Советов" с февраля по июль 2020 года, но сохранить прописку в высшем дивизионе самарцам при участии Максима не удалось.
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