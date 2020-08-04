"Крылья Советов" намерены избавиться от четырёх легионеров

После вылета из РПЛ "Крылья Советов" затеяли чистку состава, сообщает "Матч ТВ".

В частности, самарский клуб собирается расстаться с четырьмя иностранцами, чтобы соответствовать лимиту на легионеров в ФНЛ.

В связи с этим на трансфер выставлены румын Пол Антон, словенец Денис Попович, хорват Деян Радонич и иракец Сафа Хади.

При этом не исключено, что один из указанных футболистов останется в "Крыльях".

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