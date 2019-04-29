"Крылья Советов" намерены продлить контракт с Самедовым

Теги крылья советовалександр самедов

"Крылья Советов" намерены продлить контракт с Самедовым

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что клуб собирается продлить контракт с полузащитником Александром Самедовым.

"Конечно, есть желание продлить контракты, с Самедовым в том числе. Сядем с Миодрагом Божовичем, узнаем, какие позиции ему нужно усилить, обсудим все. Но это будет в конце мая", - приводят слова Шикунова российские СМИ.

Планируется, что клуб предложит хавбеку новое соглашение на 1-2 сезона в зависимости от его пожеланий.

Напомним, что 34-летний Самедов перешел в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно из "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 10 матчей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Не пропустите: "Спартак" интересуется воспитанником "Краснодара". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА

"Порту" переиграл "Челси" в финале Юношеской лиги УЕФА

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 26 57
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 26 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 26 44
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 26 39
6 Спартак Москва Спартак Москва 25 39
7 Оренбург Оренбург 26 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 26 35
10 Урал Урал 26 33
11 Рубин Рубин 25 31
12 Динамо Москва Динамо Москва 26 29
13 Крылья Советов Крылья Советов 26 27
14 Уфа Уфа 26 25
15 Анжи Анжи 26 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов