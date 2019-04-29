"Крылья Советов" намерены продлить контракт с Самедовым

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов заявил, что клуб собирается продлить контракт с полузащитником Александром Самедовым.

"Конечно, есть желание продлить контракты, с Самедовым в том числе. Сядем с Миодрагом Божовичем, узнаем, какие позиции ему нужно усилить, обсудим все. Но это будет в конце мая", - приводят слова Шикунова российские СМИ.

Планируется, что клуб предложит хавбеку новое соглашение на 1-2 сезона в зависимости от его пожеланий.

Напомним, что 34-летний Самедов перешел в "Крылья Советов" в зимнее трансферное окно из "Спартака". В нынешнем сезоне он провел за самарский клуб 10 матчей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

Не пропустите: "Спартак" интересуется воспитанником "Краснодара". | http://soccernews.ru