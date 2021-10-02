"Крылья Советов" нанесли неожиданное поражение московскому "Динамо"
Фото сайт РПЛ
В рамках 10-го тура РПЛ московское "Динамо" в родных стенах уступило "Крыльям Советов" со счётом 0:1.
Победный гол в составе самарской команды забил полузащитник Роман Ежов.
"Динамо" – "Крылья Советов" - 0:1
Гол: 0:1 – 23 Ежов.
"Динамо": Лещук, Варела, Ордец, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин (Н`Жи, 71), Моро (Игбун, 83), Шиманьски, Грулев (Тюкавин, 56), Макаров, Захарян.
"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Чернов, Бегич, Ежов (Пиняев, 90), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Липовой, 73), Пруцев (Якуба, 90), Сергеев (Цыпченко, 90), Глушенков (Сарвели, 73).
"Динамо", несмотря на поражение, осталось на 2-м месте в таблице чемпионата. "Крылья", набрав три очка, поднялись с 11-й на 10-ю строчку.
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