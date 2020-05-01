"Крылья Советов" не расторгнут контракт с Фроловым по двум причинам

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"Крылья Советов" не расторгнут контракт с Фроловым по двум причинам

"Крылья Советов" не собираются расставаться с вратарём Евгением Фроловым, который дал скандальное интервью с критикой российской власти и президента страны Владимира Путина.

Сообщается, что руководство самарского клуба недовольно высказываниями футболиста, однако есть как минимум две причины не расторгать с ним контракт.

Во-первых, столь радикальное решение вызовет огромный резонанс, который вряд ли пойдёт на пользу команде, борющейся за выживание. Во-вторых, летом истечёт соглашение ветерана Сергея Рыжикова и других качественных голкиперов, кроме Фролова, у "Крыльев" просто не останется.

Напомним, что 32-летний страж ворот перебрался в Самару в феврале и пропустил 4 гола в 3 матчах. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Валуев ответил Навальному, который вступился за вратаря "Крыльев Советов" Фролова. | http://soccernews.ru
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