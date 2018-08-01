"Крылья Советов" объявили о переходе двукратного чемпиона России

Известный российский вратарь Сергей Рыжиков перешел в "Крылья Советов", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер являлся свободным агентом и достался самарцам бесплатно. Контракт между клубом и голкипером будет действовать до лета 2020 года.

37-летний Рыжиков ранее играл за "Рубин", "Томь", "Локомотив", "Анжи", "Сатурн", "Салют-Энергию" и "Оскол". За сборную России сыграл 1 матч. Двукратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России.

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