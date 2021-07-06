"Крылья Советов" объявили о переходе украинского защитника

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"Крылья Советов" объявили о переходе украинского защитника

Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

Украинский защитник Дмитрий Иванисеня перешел в "Крылья Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался самарцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

27-летний Иванисеня ранее выступал за "Шахтер", "Мариуполь", тбилисское "Динамо" и "Зарю". За сборную Украины сыграл 1 матч. 

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