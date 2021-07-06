"Крылья Советов" объявили о переходе украинского защитника
Фото: инстаграм "Крыльев Советов"/Автор неизвестен
Украинский защитник Дмитрий Иванисеня перешел в "Крылья Советов", сообщается на официальном сайте самарского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался самарцам бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
27-летний Иванисеня ранее выступал за "Шахтер", "Мариуполь", тбилисское "Динамо" и "Зарю". За сборную Украины сыграл 1 матч.
Не пропустите: Тульский "Арсенал" разгромно проиграл "Спарте". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Химки" усилились бывшим защитником "Зенита"
-
"Локомотив" может подписать защитника из Южной Америки
-
Алекс Крал сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила
-
ФИФА нашла замену сборной Украины, которая отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в Москве
-
РФС не обсуждал с Черчесовым отставку
Лента новостей
-
Семин отреагировал на назначение Рангника в "Локомотив"
-
Рамос нашел себе дом в самом престижном районе Парижа
-
ЧФР, "Жальгирис" и "Мура" одержали победы в квалификации Лиги Чемпионов
-
"Химки" усилились бывшим защитником "Зенита"
-
"Челси" отдал голландского защитника в аренду "Бирмингему"
-
"Крылья Советов" объявили о переходе украинского защитника
-
Марио Фернандес рассказал о своем состоянии после травмы, полученной на Евро-2020
-
"Локомотив" может подписать защитника из Южной Америки
-
Алекс Крал сделал предложение своей возлюбленной. Девушка ответила
-
"Ференцварош", "Флора" и ХИК одержали победы в отборочном турнире Лиги чемпионов
-
Моуринью проехался на мотороллере по улицам Рима (видео)
-
ФИФА нашла замену сборной Украины, которая отказалась от участия в чемпионате мира по пляжному футболу в Москве
-
1
Гризманна заставили объясниться перед спонсором "Барселоны" из-за расистского скандала
-
РФС не обсуждал с Черчесовым отставку
-
1
У "Барселоны" могут возникнуть проблемы со спонсором из-за расистского поступка Дембеле и Гризманна
-
Хакими ярко отреагировал на переход в ПСЖ
-
Роберто Карлос положительно отозвался о Люке Шоу
-
Официально: Хакими - футболист "ПСЖ"
-
Люк Шоу высказался перед матчем со сборной Дании в полуфинале Евро-2020
-
Сарри высказался об уходе из "Ювентуса" в 2020