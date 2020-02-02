"Крылья Советов" объявили о подписании контракта со словенцем Поповичем

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"Крылья Советов" объявили о подписании контракта со словенцем Поповичем

Бывший полузащитник "Оренбурга" Денис Попович стал игроком "Крыльев Советов". Об этом сообщается на официальном сайте самарцев.

Стороны подписали контракт, рассчитанный на 2,5 года. В "Крыльях" футболисты будет выступать до 11 номером.

"Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом, и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский чемпионат, это тоже очень важно", - сказал гендиректора "Крыльев" Виталия Шашкова.

За "Оренбург" 30-летний хавбек играл с 2017 по 2019 год.

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