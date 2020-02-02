"Крылья Советов" объявили о подписании контракта со словенцем Поповичем
Бывший полузащитник "Оренбурга" Денис Попович стал игроком "Крыльев Советов". Об этом сообщается на официальном сайте самарцев.
Стороны подписали контракт, рассчитанный на 2,5 года. В "Крыльях" футболисты будет выступать до 11 номером.
Денис Попович стал игроком "Крыльев Советов"https://t.co/srtGgbO2ia— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 2, 2020
"Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом, и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский чемпионат, это тоже очень важно", - сказал гендиректора "Крыльев" Виталия Шашкова.
За "Оренбург" 30-летний хавбек играл с 2017 по 2019 год.
А еще: "Крылья Советов" нацелились на вратаря "Зенита"| http://soccernews.ru
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