"Крылья Советов" объявили о подписании контракта со словенцем Поповичем

Бывший полузащитник "Оренбурга" Денис Попович стал игроком "Крыльев Советов". Об этом сообщается на официальном сайте самарцев.

Стороны подписали контракт, рассчитанный на 2,5 года. В "Крыльях" футболисты будет выступать до 11 номером.

Денис Попович стал игроком "Крыльев Советов"https://t.co/srtGgbO2ia — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 2, 2020

"Это футболист, выполняющий большой объем работы на поле. Поповича хотели видеть в своем составе несколько клубов, но нам удалось договориться с Денисом, и мы рады, что он стал игроком "Крыльев Советов". Попович хорошо знает российский чемпионат, это тоже очень важно", - сказал гендиректора "Крыльев" Виталия Шашкова.

За "Оренбург" 30-летний хавбек играл с 2017 по 2019 год.

А еще: "Крылья Советов" нацелились на вратаря "Зенита"| http://soccernews.ru