"Крылья Советов" объявили о подписании трёх игроков

Состав "Крыльев Советов" пополнили сразу три новых футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

Игроками самарской команды стали защитник Дмитрий Прищепа, хавбек Дмитрий Ефремов и нападающий Абат Аймбетов.

Со всеми новичками "Крылья" заключили контракты, рассчитанные до июня 2023 года.

19-летний Прищепа перешёл в клуб ФНЛ из "Минска", 25-летний Ефремов - из "Урала", 25-летний Аймбетов - из "Кайрата".

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