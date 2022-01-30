"Крылья Советов" объявили о трансфере защитника "Шерифа"

Фото: инстаграм "Крыльев"\Автор неизвестен

Защитник молдавского "Шерифа" Фернандо Костанца стал футболистом "Крыльев Советов", сообщает пресс-служба российского клуба.

Отмечается, что бразильский игрок подписал соглашение сроком на 3,5 года и взял себе 22-й игровой номер.

Костанца является воспитанником академии бразильского клуба "Ботафого". В Европе он успел поиграть за вторую команду французского "Лилля",

В составе "Шерифа" он принял участие в 42 матчах, среди которых есть встречи с мадридским "Реалом" и миланским "Интером" в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. За молдавскую команду он забил один гол и сделал 9 ассистов.

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